UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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08.09.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS reagiert am Dienstagmittag positiv
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 44,45 CHF.
Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 44,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 44,81 CHF. Bei 44,62 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'017'170 UBS-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,95 CHF erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,12 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,45 Prozent.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je UBS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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