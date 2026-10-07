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07.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag im Minus

UBS Aktie News: UBS am Vormittag im Minus

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 40,31 CHF.

UBS
40.33 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 40,31 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'774 Punkten notiert. Der Kurs der UBS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,26 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,28 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 116'165 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 42,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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