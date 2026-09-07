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07.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag auf rotes Terrain

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UBS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 44,34 CHF.

UBS
44.36 CHF -0.92%
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Die UBS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 44,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'215 Punkten liegt. Bei 44,33 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,61 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 168'550 UBS-Aktien.

Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,95 CHF an. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit einem Kursverlust von 36,29 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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