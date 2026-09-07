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07.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Abschlägen

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,37 CHF.

UBS
44.36 CHF -0.92%
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Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 44,37 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,11 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,61 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'538'310 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3639 18.09.2026 151265170
Long 1111 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4831 17.12.2027 159232521
Short 1112.75 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4183 11.16 157230112
Long 12.3639 5.66 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6328 12.09 159435567
Short 10.3512 6.84 157230308
Short 17.9476 2.78 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.03 57946586
Long 10 -9.31 147182344
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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