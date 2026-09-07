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07.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag leichter

UBS Aktie News: UBS am Mittag leichter

Die Aktie von UBS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 44,21 CHF.

UBS
44.31 CHF -1.04%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 44,21 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'278 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 44,11 CHF. Mit einem Wert von 44,61 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 850'800 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 44,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 USD je UBS-Aktie. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9891 18.12.2026 141970161
Long 1103 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1374 17.12.2027 159232521
Short 552.25 18.09.2026 159232514
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Long 13.3879 5.26 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.6043 7.30 157230308
Short 16.363 3.22 157436898
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Long 6 -15.67 57946586
Long 10 -8.92 147182344
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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