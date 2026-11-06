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06.11.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag schwächer

UBS Aktie News: UBS am Vormittag schwächer

Die Aktie von UBS gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 39,85 CHF.

UBS
39.61 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 39,85 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'712 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,60 CHF aus. Bei 39,66 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'011'794 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 13,02 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 28.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 9949.999 18.12.2026 154365114
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Long 7.4812 10.82 156565057
Long 11.7059 5.97 156945241
Long 18.0909 2.94 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9403 14.16 157436898
Short 12.4375 5.31 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -59.33 125929532
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UBS am 06.11.2026

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