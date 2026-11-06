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06.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS büsst am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,81 CHF abwärts.
Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,81 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,45 CHF nach. Bei 39,66 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'875'319 UBS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 29,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.
UBS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 01.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,68 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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