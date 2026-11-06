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06.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag mit Kursabschlägen

UBS Aktie News: UBS am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 39,66 CHF.

UBS
39.61 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'616 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,58 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,66 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'081'012 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 13,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,71 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von UBS.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,68 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.4375 5.31 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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UBS am 06.11.2026

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