UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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06.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 40,34 CHF.
Das Papier von UBS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 40,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 40,35 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,03 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 161'309 Aktien.
Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,97 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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