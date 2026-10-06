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06.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 40,68 CHF zu.

UBS
40.69 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 40,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'772 Punkten notiert. Bei 40,80 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,03 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'469'983 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,56 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 508.625 16.10.2026 159435603
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 339.0833 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 12.3303 5.26 157230115
Long 13.1258 4.68 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6705 12.42 157436898
Short 11.9676 5.86 160910644
Short 16.276 3.71 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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