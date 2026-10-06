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06.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Aufwind

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Aufwind

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 40,49 CHF.

UBS
40.54 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von UBS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 40,49 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 40,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,03 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 720'236 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 11,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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