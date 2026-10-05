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05.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag gesucht

UBS Aktie News: UBS am Vormittag gesucht

Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,68 CHF.

UBS
39.58 CHF 0.43%
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Das Papier von UBS konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 39,68 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 39,71 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 39,51 CHF. Bisher wurden heute 121'291 UBS-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 40,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2006 15.12.2028 151874481
Long 989.5001 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0177 17.12.2027 159232521
Short 12.0518 17.12.2027 156564487
Short 494.125 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4585 11.28 156565061
Long 12.3688 5.62 156945241
Long 20.8316 2.26 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1964 10.85 160676941
Short 10.6973 6.37 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -9.54 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’707.95 05.10.2026 10:04:37
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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