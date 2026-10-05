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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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05.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag höher

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UBS. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 39,92 CHF.

UBS
39.97 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 39,92 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,06 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,51 CHF. Bisher wurden heute 2'275'476 UBS-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 11,37 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UBS am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2716 18.12.2026 132116434
Long 993.0001 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1439 17.12.2027 159232521
Short 12.425 17.12.2027 156564487
Short 497 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4737 10.90 156565057
Long 11.6941 6.04 156945241
Long 18.9143 2.70 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4662 10.34 160676939
Short 11.6824 5.88 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.04 57946586
Long 10 -10.41 147182344
Long 12 -41.33 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’062.97 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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