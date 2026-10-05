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05.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag höher

UBS Aktie News: UBS am Mittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,84 CHF.

UBS
39.75 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'726 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 40,06 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,51 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 900'777 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 11,55 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 29,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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