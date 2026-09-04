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04.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

UBS Aktie News: UBS kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von UBS. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der UBS-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 44,59 CHF.

UBS
44.65 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die UBS-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 44,59 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'400 Punkten steht. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,82 CHF. Die UBS-Aktie sank bis auf 44,44 CHF. Mit einem Wert von 44,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 196'782 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 44,89 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 57,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten UBS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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