UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von UBS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,74 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,74 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die UBS-Aktie legte bis auf 44,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,68 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'954'900 Aktien.
Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
UBS-Aktie im Minus: Wachsender Druck aus dem US-Senat wegen CS-Nazi-Konten
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Kaum Veränderungen: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.