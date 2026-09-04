UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,74 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die UBS-Aktie legte bis auf 44,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,68 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'954'900 Aktien.

Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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