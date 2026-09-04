Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’388 -0.6%  DAX 26’048.3800 0.2%  Euro 0.9 0.2%  EStoxx50 6’396 0.2%  Gold 4’440 -0.8%  Bitcoin 64’303 -2.0%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 95.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von UBS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,74 CHF.

UBS
44.72 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,74 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die UBS-Aktie legte bis auf 44,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,68 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'954'900 Aktien.

Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt

UBS-Aktie im Minus: Wachsender Druck aus dem US-Senat wegen CS-Nazi-Konten

UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4567 16.06.2028 157230678
Long 11.7737 19.03.2027 156452234
Long 558.5 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1122.5001 18.09.2026 159232514
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.455 11.30 159232194
Long 11.4692 6.36 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9906 11.10 159435567
Short 11.5128 5.90 157230308
Short 21.1792 1.87 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.08 57946586
Long 10 -10.44 147182344
Long 12 -47.84 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
15:53 Logo WHS US-Arbeitsmarkt schockt die Börse: 162.000 Jobs – kommt jetzt die Fed-Zinserhöhung?
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.45 SD2BJU
Short 15’242.87 13.98 SOOB1U
Short 15’813.87 9.00 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’795.87 19.99 SEBAGU
Long 13’486.87 13.98 SGBWIU
Long 12’892.86 9.00 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

UBS 44.72 -0.32% UBS

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/36: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/36. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.