UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,75 CHF.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 44,82 CHF. Mit einem Wert von 44,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 888'934 UBS-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,89 CHF erreichte der Titel am 02.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,87 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
UBS-Aktie im Minus: Wachsender Druck aus dem US-Senat wegen CS-Nazi-Konten
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Kaum Veränderungen: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in Zürich: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.