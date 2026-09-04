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04.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv

UBS Aktie News: UBS reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,75 CHF.

UBS
44.82 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 44,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 44,82 CHF. Mit einem Wert von 44,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 888'934 UBS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,89 CHF erreichte der Titel am 02.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,87 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9892 19.03.2027 156452234
Long 557.5 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1117 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4832 10.90 159232187
Long 12.0541 5.94 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7576 11.82 159435567
Short 10.8976 6.58 157230308
Short 19.4261 2.53 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.70 57946586
Long 10 -10.04 147182344
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