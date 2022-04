UBS Aktie News: UBS macht Boden gut

Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1.1 Prozent auf 18.42 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'340 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 18.48 CHF. Bei 18.28 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 7'771'975 Aktien.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2.42 USD fest.

Die UBS Group AG ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der grössten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research. Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an massgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten.

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

Daimler senkt Prognose für 2012

Redaktion finanzen.ch