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03.11.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Kurseinbussen

UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 39,45 CHF nach.

UBS
39.65 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 39,45 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. In der Spitze büsste die UBS-Aktie bis auf 39,38 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 39,49 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 119'680 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 39,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Am 28.10.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.30 Mrd. CHF im Vergleich zu 15.98 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.02.2028.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3625 18.12.2026 153812402
Long 989.0001 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.89 18.06.2027 159232520
Short 494.5 18.12.2026 156034979
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4642 11.07 156565061
Long 12.3625 5.43 156945241
Long 19.78 2.38 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6514 14.89 157436898
Short 11.6353 5.98 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.18 125929538
Long 10 -9.48 147182344
Long 12 -41.03 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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