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03.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit roten Vorzeichen

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,73 CHF.

UBS
40.00 CHF 0.88%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'778 Punkten notiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 39,38 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,49 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 603'362 UBS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. 13,37 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 40,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.98 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3806 21.12.2029 159690481
Long 12.3625 18.12.2026 153812402
Long 989.0001 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.89 18.06.2027 159232520
Short 494.5 18.12.2026 156034979
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4642 11.07 156565061
Long 12.3625 5.43 156945241
Long 19.78 2.38 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6514 14.89 157436898
Short 11.6353 5.98 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.18 125929538
Long 10 -9.48 147182344
Long 12 -41.03 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’279.53 8.97 SDBM5U
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Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 39.55 -0.25% UBS

UBS am 03.11.2026

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