UBS Aktie News: UBS am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'778 Punkten notiert. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 39,38 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,49 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 603'362 UBS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. 13,37 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 40,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.98 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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