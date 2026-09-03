UBS Aktie News: UBS büsst am Vormittag ein

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,32 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'354 Punkten liegt. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,29 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 44,65 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 194'837 UBS-Aktien umgesetzt.

Bei 44,89 CHF markierte der Titel am 02.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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