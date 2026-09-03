UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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03.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UBS. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,82 CHF nach oben.
Das Papier von UBS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 44,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'380 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 44,85 CHF. Bei 44,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 3'068'833 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,89 CHF erreichte der Titel am 02.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit Abgaben von 36,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
UBS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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