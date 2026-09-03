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03.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 44,31 CHF nach.

UBS
44.86 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 44,31 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'372 Punkten steht. Die UBS-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,98 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'450'024 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,89 CHF erreichte der Titel am 02.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 1,31 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,24 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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