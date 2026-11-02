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02.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 39,65 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 39,65 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,71 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,44 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'608'017 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. 13,59 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,75 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. CHF – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 03.02.2027 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,66 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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