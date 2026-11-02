UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'777 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 39,53 CHF. Bei 39,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 770'961 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 39,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. CHF gegenüber 15.98 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die UBS-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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