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02.11.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittag an Fahrt

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von UBS. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,34 CHF nach oben.

UBS
39.15 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'777 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 39,53 CHF. Bei 39,44 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 770'961 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 39,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. CHF gegenüber 15.98 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die UBS-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4583 15.06.2029 159689959
Long 12.1543 16.06.2028 157230677
Long 9847.499 18.12.2026 159435608
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3489 18.06.2027 160009094
Short 9.6544 19.03.2027 159436232
Short 9845 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2926 11.50 155489250
Long 12.3063 5.80 157036811
Long 21.8833 2.04 161595799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2944 10.85 160676941
Short 10.9417 6.37 161113388
Short 20.7316 1.94 161595803
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -58.89 125929532
Long 10 -10.41 147182344
Long 12 -40.76 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Inside Trading & Investment

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SBBH9U
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’281.13 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’731.94 02.11.2026 14:11:37
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.65 S05FBU
Long 13’253.37 8.98 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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