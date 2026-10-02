UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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02.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Freitagvormittag zu
Die Aktie von UBS gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,15 CHF zu.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,41 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,41 CHF. Zuletzt wechselten 175'195 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,04 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,84 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,65 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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