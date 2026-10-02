Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’651 0.2%  SPI 19’382 0.3%  Dow 51’041 0.2%  DAX 25’220 1.1%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’235 1.0%  Gold 4’143 -0.9%  Bitcoin 70’908 0.6%  Dollar 0.8294 -0.2%  Öl 100.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Dank nachlassender Zinssorgen: Bitcoin-Kurs steigt über 87'000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Freitagvormittag zu

UBS Aktie News: Anleger greifen bei UBS am Freitagvormittag zu

Die Aktie von UBS gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,15 CHF zu.

UBS
39.73 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,41 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,41 CHF. Zuletzt wechselten 175'195 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,04 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,84 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je UBS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz

September 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Kauf

UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4809 20.12.2030 159690492
Long 12.4462 15.12.2028 151874481
Long 490 20.11.2026 160008252
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4809 17.09.2027 160910942
Short 11.8464 17.12.2027 156564487
Short 491.625 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2833 11.29 155489250
Long 12.2906 5.58 157036811
Long 24.5 1.49 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7586 11.79 160676941
Short 9.8 7.27 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.99 57946586
Long 10 -10.34 147182344
Long 12 -40.68 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten