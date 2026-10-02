UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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02.10.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker
Die Aktie von UBS gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 39,54 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,54 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'694 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 39,64 CHF. Bei 39,41 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'324'769 UBS-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 13,91 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 39,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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