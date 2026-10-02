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02.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS fällt am Mittag

UBS Aktie News: UBS fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,88 CHF.

UBS
39.41 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 38,88 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten realisiert. Bei 38,88 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 39,41 CHF. Bisher wurden heute 1'037'582 UBS-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 13,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,34 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4962 19.03.2027 154750665
Long 12.2161 15.12.2028 151874481
Long 989.5001 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0177 17.12.2027 159232521
Short 12.0671 17.12.2027 156564487
Short 494.75 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4679 11.39 156565061
Long 12.3688 5.76 156945241
Long 20.8316 2.41 161113994
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1964 10.74 160676941
Short 10.6973 6.26 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.76 57946586
Long 10 -11.18 147182344
Long 12 -41.06 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 39.41 1.08% UBS

UBS am 02.10.2026

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