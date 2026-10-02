UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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02.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS fällt am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von UBS. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,88 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 38,88 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'675 Punkten realisiert. Bei 38,88 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 39,41 CHF. Bisher wurden heute 1'037'582 UBS-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 13,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,34 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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