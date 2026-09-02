UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von UBS konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 44,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 44,37 CHF. Bei 44,17 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298'481 UBS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,86 CHF) erklomm das Papier am 01.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,26 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,72 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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