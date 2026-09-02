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02.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag stärker

Die Aktie von UBS zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,58 CHF zu.

UBS
44.25 CHF 0.30%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 44,58 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'345 Punkten notiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,59 CHF aus. Mit einem Wert von 44,17 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 2'541'131 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2026 bei 44,86 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,63 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 36,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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