UBS Aktie News: UBS verteidigt am Vormittag Tendenz

Mit einem Kurs von 19,59 CHF zeigte sich die UBS-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 11'218 Punkten steht. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,63 CHF an. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 19,56 CHF. Bei 19,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 458'047 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.01.2023 hat UBS die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8'029,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8'732,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von UBS.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

