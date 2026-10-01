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01.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS büsst am Nachmittag ein

UBS Aktie News: UBS büsst am Nachmittag ein

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 39,08 CHF.

UBS
38.99 CHF -3.13%
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Die UBS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 39,08 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'667 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UBS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,03 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,84 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'605'938 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 15,25 Prozent zulegen. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umsetzen können.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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