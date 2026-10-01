UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 39,44 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 39,03 CHF. Mit einem Wert von 39,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'607'880 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 USD belaufen. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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