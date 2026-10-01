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01.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit Abschlägen

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 39,44 CHF.

UBS
38.99 CHF -3.13%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 39,44 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 39,03 CHF. Mit einem Wert von 39,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'607'880 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 USD belaufen. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3418 15.06.2029 159690477
Long 975 18.12.2026 157924913
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8182 17.12.2027 159232521
Short 11.747 17.12.2027 156564487
Short 325 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.5 10.82 155489250
Long 11.4706 5.99 156705508
Long 33.6207 1.65 161113607
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6102 12.40 160676941
Short 9.5122 7.85 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -13.91 57946586
Long 10 -7.02 147182344
Long 12 -40.18 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 38.99 -3.13% UBS

UBS am 01.10.2026

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