UBS Aktie News: UBS tendiert am Vormittag um Nulllinie

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der UBS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 44,29 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 44,86 CHF. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 44,26 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 44,75 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 611'250 UBS-Aktien.

Bei 44,86 CHF erreichte der Titel am 01.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Abschläge von 36,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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