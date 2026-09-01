Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’231 -0.4%  SPI 20’019 -0.5%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’961 -1.1%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’366 -0.9%  Gold 4’376 -1.6%  Bitcoin 63’059 -0.7%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HUGO BOSS-Aktie gewinnt: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
Peach Property-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis verbessert sich im ersten Halbjahr
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Vormittag um Nulllinie

UBS Aktie News: UBS tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von UBS zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die UBS-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,29 CHF an der Tafel.

UBS
43.22 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der UBS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 44,29 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 44,86 CHF. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 44,26 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 44,75 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 611'250 UBS-Aktien.

Bei 44,86 CHF erreichte der Titel am 01.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Abschläge von 36,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. UBS gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein

UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.5503 16.06.2028 157230677
Long 10.25 16.06.2028 157230681
Long 221.4 15.12.2028 151874483
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1107 18.09.2026 159232515
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1419 10.30 159232194
Long 11.07 5.31 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.259 12.63 159435567
Short 11.6526 7.36 157230307
Short 23.0625 3.28 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -47.31 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten