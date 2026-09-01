UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die UBS-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 44,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'327 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die UBS-Aktie bei 44,86 CHF. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 42,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,75 CHF. Bisher wurden heute 5'397'162 UBS-Aktien gehandelt.

Bei 44,86 CHF erreichte der Titel am 01.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 56,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 USD je UBS-Aktie. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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