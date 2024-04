UBS-Aktie: Konditionen zu Kapitalerhöhung für Immobilienfonds veröffentlicht

Insgesamt will die Bank damit rund 213 Millionen Franken einnehmen, welche für die Finanzierung des Ausbaus des Immobilienportfolios verwendet werden.

Die Kapitalerhöhung läuft vom 2. bis zum 10. Mai und der offizielle Bezugsrechtehandel an der SIX Swiss Exchange vom 2. bis 8. Mai, wie die UBS am Freitagabend mitteilte. Der Bezugspreis liegt bei 104,30 Franken je Anteil.

Insgesamt sollen maximal gut 2,04 Millionen neue Anteile ausgegeben werden. Die Emission wird kommissionsweise ("best effort basis") im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Die neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Januar 2024 für das ganze laufende Geschäftsjahr ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung erfolgt am 17. Mai 2024.

Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird von der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgrund der ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden.

cf/uh

Zürich (awp)