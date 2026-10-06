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06.10.2026 12:14:00
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Die Grossbank UBS überträgt die früheren Fondsadministrationsgeschäfte der Credit Suisse in der Schweiz und in Luxemburg an Northern Trust.
Die Schweizer und luxemburgischen UBS-Management Companies würden zudem ihre bestehende Fondsadministrations-Vereinbarung mit Northern Trust auf Anlagefonds ausweiten, bei denen derzeit noch die UBS diese Dienstleistung erbringt, teilte die UBS am Donnerstag mit. Die UBS selbst werde sich aus dem Fondsadministrations-Geschäft zurückziehen.
Der Abschluss der Transaktion werde im zweiten Quartal 2027 erwartet. Die Migration der Fondsadministrationsdienstleistungen zu Northern Trust soll laut den Angaben über einen Zeitraum von zwei Jahren umgesetzt werden.
Die UBS hatte bereits 2017 ihr Schweizer und luxemburgisches Fondsadministrationsgeschäft für traditionelle Anlagen an Northern Trust verkauft und gleichzeitig eine langfristige Dienstleistungsvereinbarung abgeschlossen. Das CS-Fondsadministrationsgeschäft wurde im Zuge der 2023 erfolgten CS-Übernahme in die UBS integriert.
Vereinfachung von Luxemburger Gesellschaft
Parallel dazu wolle die UBS das Betriebsmodell ihrer luxemburgischen Management Company vereinfachen, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie wolle sich dort primär auf die Betreuung hauseigener Fonds konzentrieren.
Als bevorzugte externe Fondsgesellschaft sei Universal Investment ausgewählt worden. Die UBS wolle damit ihren White-Labelling-Kunden in Luxemburg eine langfristige Lösung sicherstellen.
Im SIX-Handel am Dienstag zeigt sich die UBS-Aktie zeitweise mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 40,50 Schweizer Franken.
tp/to
Zürich (awp)
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