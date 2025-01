UBS-Aktie im Plus: UBS darf wohl weiterhin US-Pensionskassengelder verwalten - UBS ersetzt CS-Logos am Paradeplatz

Das US-Arbeitsministerium habe der Grossbank eine Ausnahmegenehmigung gewährt, berichtete Reuters am Donnerstag.

Die UBS habe nun bis Juni 2029 den Status als qualifizierter professioneller Vermögensverwalter in den USA, so die Nachrichtenagentur, die Einsicht in die Unterlagen hatte. Die Befreiung gelte rückwirkend ab Juni 2023.

Die UBS braucht diese Ausnahmegenehmigung, weil die Bank in den letzten Jahren wegen Verbrechen wie Marktmanipulation oder Steuerbetrug in Frankreich verurteilt worden war. Weder die UBS noch das US-Arbeitsministerium hätten auf die Bitte um eine Stellungnahme reagiert.

Eine Gruppe von Steuerrechtsaktivisten hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, die UBS vom US-Pensionsmarkt auszuschliessen. Dies wegen der vielen Straftaten der UBS und der übernommenen Credit Suisse in den letzten Jahrzehnten, argumentierten sie.

UBS ersetzt CS-Logos am Paradeplatz

Am altehrwürdigen CS-Gebäude am Paradeplatz 8 prangen nun die Logos der UBS. Das Re-Branding sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zum neuen UBS Campus Paradeplatz, teilte die letzte verbliebene Schweizer Grossbank am Freitag mit.

Seit 1876 steht am Paradeplatz 8 in Zürich das altehrwürdige Gebäude, von dem aus zunächst die Geschicke der Schweizerischen Kreditanstalt und später der Credit Suisse gelenkt wurden. Es steht wie kein anderes für den Finanzplatz Schweiz und die CS.

Seit dem (heutigen) Freitag sind dort nun aber UBS-Logos zu sehen. Das ehemalige Bankverein-Gebäude am Paradeplatz 6 schräg gegenüber befindet sich derzeit noch im Umbau und soll Anfang 2027 wiedereröffnet werden.

Dort soll dann das internationale Wealth Management untergebracht werden. Das Erdgeschoss und das erste Untergeschoss werden zudem öffentlich zugänglich sein und Gastronomie- und Detailhandelsangebote beherbergen.

"UBS Campus Paradeplatz"

Auch das alte CS-Gebäude soll mit zusätzlichen Detailhandelsflächen und Gastronomieangeboten im Erdgeschoss für die Öffentlichkeit attraktiver gemacht werden. Vor allem aber sollen dort künftig die Schweizer Kundinnen und Kunden der Bank bedient werden.

Bereits in wenigen Tagen werden deshalb die ersten Teams am Paradeplatz 8 einziehen. Zudem werde die Geschäftsstelle im Haus noch in diesem Quartal so umgerüstet, dass die Kundinnen und Kunden sowohl mit Produkten der Credit Suisse als auch der UBS bedient werden könnten.

Die beiden Häuser am Paradeplatz sollen dann zusammen mit der Bärengasse und dem Bärenhof Teil des sogenannten "UBS Campus Paradeplatz" werden. Insgesamt will die UBS dort künftig 4000 Mitarbeitende beschäftigen.

Die UBS-Aktie gewinnt im SIX-Handel am Freitag zeitweise 0,79 Prozent auf 30,49 Euro.

Zürich (awp)