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Kapitalanforderungen 02.07.2026 12:31:00

UBS-Aktie im Plus: SNB bekräftigt Zustimmung zu verschärften Kapitalregeln

UBS-Aktie im Plus: SNB bekräftigt Zustimmung zu verschärften Kapitalregeln

Die UBS übertrifft laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die heute geltenden Kapitalanforderungen.

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Die vom Bundesrat geplante Verschärfung der Regulierung unterstützt die Notenbank weiterhin klar, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität 2026 hervorgeht.

"Bezüglich Kapital übertrifft die UBS ihre vollständig umgesetzten Kapitalanforderungen der aktuellen Too-big-to-fail-Regulierung (TBTF-Regulierung), die ab 2030 gelten", heisst es. Diese Anforderungen würden die wegen der CS-Übernahme gestiegene Systemrelevanz der nun einzig verbliebenen Grossbank widerspiegeln, schreibt die SNB in dem Bericht.

Kapitalisierung international vergleichbar

Für die SNB-Verantwortlichen würde die vom Bundesrat geplante Verschärfung der TBTF-Regulierung für die UBS auch nicht zu einem Wettbewerbsnachteil führen, betonte SNB-Vizedirektor Antoine Martin am Donnerstag an einem Mediengespräch: "Die UBS wird sich auf dem Niveau ihrer internationalen Peers bewegen", gab sich der Zentralbanker überzeugt.

Die zentrale Massnahme, also die vollständige Unterlegung der Auslandstöchter mit Eigenkapital, sei "zielgerichtet und verhältnismässig", betonte Martin. Für die SNB-Verantwortlichen behebt die bundesrätliche Vorlage auch klare Schwachstellen im regulatorischen Dispositiv. Diese Schwachstellen hätten sich in der CS-Krise gezeigt: Damals hatte die Abwertung der ausländischen Beteiligungen stark auf dem Kernkapital des Stammhauses gelastet.

Mittel für neue Regulierung vorhanden

Gemäss Pro-forma-Berechnungen der Behörden und unter Einbezug der Reserven verfüge die UBS bereits heute über genügend Eigenmittel, um die vorgeschlagenen Anforderungen zu erfüllen, schreibt die Notenbank weiter und bekräftigt damit frühere Aussagen. Sie verweist in dem Bericht insbesondere auf einbehaltene Gewinne, welche die UBS für Spezial-Ausschüttungen an die Aktionäre vorgesehen hat sowie auf weitere vorgesehene Rückführungen von Auslandstöchtern.

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung schreibt die SNB am Donnerstag, die Profitabilität der UBS habe sich 2025 weiter verbessert. Ausschlaggebend dafür seien die Ergebnisse in der Vermögensverwaltung und im Investment Banking gewesen. Das Schweizer Geschäft habe hingegen wegen des tieferen Erfolgs aus dem Zinsengeschäft einen Rückgang der Profitabilität verzeichnet.

Die UBS-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise2,04 Prozent höher bei 41,08 Franken.

ys/rw

Zürich (awp)

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Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
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