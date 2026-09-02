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02.09.2026 17:56:00
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Die UBS lanciert Rückkaufangebote für insgesamt neun ausstehende Anleihen.
Die neun Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, teilte die UBS am Dienstag mit. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf 1,2 Milliarden Pfund, 9,54 Milliarden Dollar und 2,05 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich von 0,50 und 4,375 Prozent.Die UBS-Aktie notierte an der SIX letztlich 1,13 Prozent höher bei 44,64 Franken.
ra/cg
Zürich (awp)
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UBS am 02.09.2026
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