UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds

Die Angebote gelten für verschiedene Serien von Schuldverschreibungen und laufen bis zum 10. September 2026. Das maximale Volumen der Rückkäufe beträgt rund 6 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, die Kapitalstruktur und die Zinsaufwendungen zu optimieren.

Die neun Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, teilte die UBS am Dienstag mit. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf 1,2 Milliarden Pfund, 9,54 Milliarden Dollar und 2,05 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich von 0,50 und 4,375 Prozent.

Die UBS-Aktie notierte an der SIX letztlich 1,13 Prozent höher bei 44,64 Franken.

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Zürich (awp)