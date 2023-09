UBS-Aktie im Plus: Genehmigung für CS-Übernahme durch UBS steht in einigen Ländern noch aus

Die Grossbank habe den Genehmigungsprozess in Ländern wie Südkorea und Indien in einem internen Dokument als "langsam" eingestuft, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

Auch Irland und Saudi-Arabien seien als träge Jurisdiktionen bei der Lizenzierung identifiziert worden. Die UBS wollte den Artikel auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Die Übernahme der CS durch die UBS wurde im März 2023 beschlossen; im Juni wurde die Akquisition rechtlich abgeschlossen. Da die UBS in zahlreichen Ländern tätig ist, musste/muss sie entsprechend viele Genehmigungen einholen. Prinzipielle Zustimmungen in den für die Bank wichtigsten Ländern wurden allerdings bereits eingeholt, als die Pläne für die Zwangsübernahme festgezurrt wurden.

Das Management unter CEO Sergio Ermotti rechnete mit Blick auf die notwendigen Genehmigungen mit keinen grösseren Problemen, wie er zuletzt im April sagte. Die "mechanischen" regulatorischen Prozesse bräuchten aber einfach ihre Zeit.

Für die UBS-Aktie ging es am Dienstag an der SIX zunächst abwärts. Inzwischen wurden die Verluste jedoch wieder abgebaut und das UBS-Papier ziegt sich zeitweise um 0,34 Prozent fester bei 23,49 Franken.

an/ys

Zürich (awp)