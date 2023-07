UBS-Aktie im Minus: UBS schliesst strategische Partnerschaft mit Schweizer Fintech - US-Dollar-Anleihe zurückgezahlt

Das Ziel der strategischen Partnerschaft sei es, Finanz- und Administrationslösungen für KMU in der Schweiz zu digitalisieren und auszubauen, teilte die UBS am Donnerstag mit.

KMU-Kunden der UBS erhalten künftig Zugang zu KI-gestützten Lösungen, die Buchhaltung, Treuhandlösungen und Bankdienstleistungen kombinieren und vereinfachen. Dabei stehe der mobile-first Nutzer-Ansatz im Zentrum, heisst es weiter. Mit der Partnerschaft werde die UBS das Angebot im Ökosystem für KMU ausbauen.

Im Zuge der Zusammenarbeit beteiligt sich die Venture- und Innovationseinheit UBS Next an Numarics als Investor. Wie hoch das finanzielle Engagement ist, wurde nicht mitgeteilt.

Frisches Geld für Wachstum

In einer eigenen Mitteilung beziffert Numarics den Umfang der gesamten Finanzierungsrunde, an der sich auch FiveT Fintech, Wingman Ventures und Seed X beteiligten, auf über 10 Millionen Franken. Mit dem frischen Geld werde das Wachstum gefördert, das Produkt verbessert und das Team vergrössert, heisst es.

Die 2020 von Kristian Kabashi, Grant Thornton und CEO Dominique Rey gegründete Numarics hat eine Multiplattform-SaaS-Lösung für das Management von Geschäftsabläufen entwickelt. Die Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und dem Fachwissen von Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern.

Die Firma beschäftigt laut den Angaben über 100 Expertinnen und Experten, zählt über 3000 Kunden und ist in der Schweiz von neun Standorten aus tätig. Numarics unterhält ausserdem Niederlassungen in Belgrad und Pristina.

UBS zahlt US-Dollar-Anleihe im Wert von 1,3 Mrd zurück

Die Grossbank will eine vorrangig unbesicherte Anleihe zum erstmöglichen Rückzahlungstermin begleichen. Der gesamte ausstehende Betrag von 1,3 Milliarden US-Dollar wird den Gläubigern zurückgezahlt.

Es geht um eine 1,008-Prozent-Anleihe, wie aus einer Mitteilung der UBS vom Donnerstag hervorgeht. Da der erste optionale Rückzahlungstermin am 30. Juli ein Sonntag ist, erfolge die Auszahlung am darauffolgenden Montag.

Die Anleihe wurde von der UBS am 30. Juli 2020 begeben und ist an der Schweizer Börse SIX kotiert.

An der SIX zeigt sich die UBS-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,53 Prozent leichter bei 17,685 Franken.

Zürich (awp)