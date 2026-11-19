|Bürokomplex
|
19.11.2026 20:14:00
UBS-Aktie im Fokus: Norwegischer Staatsfonds verkauft Zürcher Üetlihof
Die UBS bekommt einen wichtigen Immobilienstandort in Zürich künftig über eigene Immobilienfonds ins Portfolio.
UBS-Immobilienfonds übernehmen Bürokomplex für 850 Millionen Franken
Der Kaufpreis betrage 850 Millionen Franken, teilte die Norges Bank Investment Management als Verwaltungsgesellschaft des norwegischen Staatsfonds am Donnerstag mit. Die Transaktion solle im Januar 2027 abgeschlossen werden. Zuerst hatte am Donnerstagabend die Plattform "Finews" über den Verkauf berichtet.
Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass der norwegische Staatsfonds den Bürokomplex noch vor Jahresende verkaufen will. Der Staatsfonds hatte die Immobilie im Jahr 2012 gekauft. Bereits im Jahr 2022 hatte er sich allerdings um einen Verkauf bemüht.
Die Immobilienfonds von UBS Asset Management würden die bestehenden langfristigen Mietverträge übernehmen, heisst es in der Mitteilung. Mieterin der Büros ist seit der Credit Suisse-Übernahme die UBS. Der Vertrag mit der Grossbank läuft laut früheren Medienangaben noch bis 2037.
Üetlihof zählt zu den grössten Bürokomplexen der Schweiz
Beim Üetlihof handelt es sich um einen der grössten Bürokomplexe der Schweiz, wie die NZZ vergangene Woche geschrieben hatte. Die beiden Gebäude bieten demnach Platz für 8500 Arbeitsplätze. Der erste Komplex stammt aus den siebziger Jahren, die Erweiterung wurde 2012 fertiggestellt. Das Grundstück misst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen einschliesslich Verkehrsflächen umfassen rund 100'000 Quadratmeter.
Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, hatte die Bank gegenüber der NZZ erklärt. Die UBS bietet aber auch Büroraum im Üetlihof zur Untermiete an.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: Verluste an den US-Börsen -- SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.