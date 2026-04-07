Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’435 -0.5%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9253 0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’684 0.7%  Bitcoin 54’786 -0.3%  Dollar 0.7987 0.1%  Öl 108.6 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kurszielsenkung lässt D-Wave Quantum-Aktie fallen - auch Aktien von IonQ & Co. im Minus
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht
Alpine Select-Aktie: NAV 2025 deutlich gesteigert
UBS-Aktie im Fokus: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert
Suche...
Plus500 Depot
Mögliche neue Klagen 07.04.2026 21:13:00

UBS-Aktie im Fokus: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert

UBS-Aktie im Fokus: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert

Ein US-Richter hat den Versuch der Schweizer Grossbank UBS zur Begrenzung ihrer Haftung im Zusammenhang mit neuen Erkenntnissen zu Nazi-Konten laut Medienberichten abgewiesen.

Die Bank wollte eine Vereinbarung von 1999 so auslegen lassen, dass sie vor möglichen neuen Klagen geschützt ist.

Der zuständige Bundesrichter im New Yorker Stadtteil Brooklyn lehnte dies am Dienstag jedoch ab, wie die Nachrichtenagentur Reuters und die "Aargauer Zeitung" online übereinstimmend berichteten. Richter Edward Korman begründete den Entscheid demnach damit, dass die UBS eine rechtliche Einschätzung zu "hypothetischen" Klagen verlange. Ohne konkreten Streitfall gebe es keinen Anlass für eine gerichtliche Auslegung.

"Solange kein echter Rechtsstreit entsteht, der eine gerichtliche Auslegung erfordert, gilt die Vereinbarung so, wie sie ist", schrieb der Richter.

Damit bleibt die Debatte um mögliche neue Holocaust-Klagen in den USA offen. Hintergrund sind neue Hinweise auf Verbindungen der ehemaligen Credit Suisse und ihrer Vorgänger zu Nazi-Konten. Eine Untersuchung hatte rund 890 potenziell belastete Konten identifiziert.

Rund 1,3 Milliarden Dollar bezahlt

Die UBS hatte die Credit Suisse 2023 übernommen. Bereits 1999 hatten die UBS und die Credit Suisse zusammen 1,25 Milliarden Dollar an Opfer des NS-Regimes und deren Familien bezahlt, um damalige Ansprüche beizulegen.

Die UBS äusserte sich zunächst nicht zum Entscheid. Die Bank hatte in einer früheren Stellungnahme betont, sie habe das Gericht um eine Klarstellung der Vereinbarung gebeten, um mögliche Verfahren abzuwenden. Zu allfälligen finanziellen Rückstellungen äusserte sich die UBS nicht.

Das Simon-Wiesenthal-Center, eine jüdische Menschenrechtsorganisation, war der Ansicht, dass die UBS mit ihrem Vorschlag die alte Vereinbarung von 1999 zu weit ausdehnen würde. Dadurch könnten auch neue Erkenntnisse über mögliche Verbindungen von Banken zum NS-Regime nachträglich unter diese Einigung fallen.

to/

New York/Zürich (awp)

Weitere Links:

März 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

13:57 Marktüberblick: Versorger gesucht
13:52 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
11:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Es geht in die Vollen
09:25 Noch keine Entspannung
02.04.26 Weltraumwirtschaft: schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’365.09 19.67 BDASDU
Short 13’634.60 13.96 SOFBTU
Short 14’159.94 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’790.35 07.04.2026 17:30:30
Long 12’295.98 19.52 STABXU
Long 12’021.79 13.96 SNLBQU
Long 11’491.77 8.89 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gerät XRP unter Druck? Das droht, wenn Ripples Treuhand-Token erschöpft sind
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Iran-Krieg belastet weiterhin: US-Börsen am Ostermontag letztlich fester
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge
Commerzbank-Aktie wenig bewegt: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Samsung-Aktie im Plus: Rekordergebnis übertrifft Erwartungen
Warum die Aktien von Rheinmetall und RENK trotz Millionenaufträgen tiefer notieren - auch TKMS und HENSOLDT im Fokus
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.