|Frische Geldmittel
|
28.08.2026 20:30:00
UBS-Aktie im Blick: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Der UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban (Valor 10077844) soll mehr Kapital erhalten.
Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung würden Ende September 2026 bekanntgegeben, teilte die UBS am Freitagabend mit. Die frischen Geldmittel sollen demnach für den Kauf von Liegenschaften, die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie die Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet werden.
Der Emissionspreis wird sich gemäss den heutigen Angaben aus dem Inventarwert per Abschluss 30. Juni 2026 nach Ausschüttung zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammensetzen und schliesst die Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens ein. Die Fondsleitung behalte sich vor, die Kapitalerhöhung in Abhängigkeit der Marktentwicklung zu verschieben, heisst es weiter.
uh/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrscht Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.