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Frische Geldmittel 28.08.2026 20:30:00

UBS-Aktie im Blick: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

UBS-Aktie im Blick: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

Der UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban (Valor 10077844) soll mehr Kapital erhalten.

Die Fondsleitung plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht "in der Grössenordnung von rund 185 Millionen Franken" für Oktober/November 2026.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung würden Ende September 2026 bekanntgegeben, teilte die UBS am Freitagabend mit. Die frischen Geldmittel sollen demnach für den Kauf von Liegenschaften, die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie die Rückführung von Fremdfinanzierungen verwendet werden.

Der Emissionspreis wird sich gemäss den heutigen Angaben aus dem Inventarwert per Abschluss 30. Juni 2026 nach Ausschüttung zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammensetzen und schliesst die Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens ein. Die Fondsleitung behalte sich vor, die Kapitalerhöhung in Abhängigkeit der Marktentwicklung zu verschieben, heisst es weiter.

uh/to

Zürich (awp)

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