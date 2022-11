UBS-Aktie höher: UBS begibt zum ersten Mal digitale Anleihen - Investmentbanking-Präsenz im Nahen Osten reduziert

Es handle sich um die erste digitale Anleihe eines Bankinstituts weltweit, die an einer regulierten digitalen Börse kotiert, gehandelt und abgewickelt werde, schrieb die Grossbank UBS . Sie habe die gleiche Effektenstruktur, den gleichen rechtlichen Status und das gleiche Rating wie eine traditionelle nicht nachrangige unbesicherte Anleihe der UBS. Investoren könnten so in eine digitale Anleihe investieren, unabhängig davon, ob sie selber über die Blockchain-Infrastruktur verfügen.

Die Digitalbörse SDX (SIX Digital Exchange) der SIX-Gruppe war im Herbst 2021 nach jahrelangen Vorarbeiten gestartet. Erstes Produkt war ebenfalls eine digitale Anleihe gewesen, die von der SIX-Gruppe selbst emittiert worden war.

Da die digitalen Anlageprodukte der SDX über die Hausbank gehandelt und gehalten werden, spüren Anleger kaum einen Unterschied zu herkömmlichen Produkten. Der unmittelbare Vorteil der SDX liegt laut den Verantwortlichen vor allem im Nachhandels-Bereich, wo die Abwicklung von Handelstransaktionen dank sogenannten "Atomic Swaps" sofort und ohne Gegenparteien-Risiko geschieht. Bei herkömmlichen Börsen wie der SIX kann es im Schnitt zwei Tage dauern, bis ein Handelsvorgang mit der Übertragung der Wertschriften und der Überweisung der Kaufsumme abgewickelt ist.

UBS will Teile des Investment Banking im Nahen Osten aufgeben

Die Grossbank UBS will laut einem Bloomberg-Bericht künftig in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) vor Ort Teile des Investment Banking aufgeben. Um Kapitalmarkttransaktionen abzuwickeln, würden künftig Banker und Spezialisten etwa aus den USA oder Grossbritannien eingeflogen, schreibt die US-Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen.

Allerdings behalte die UBS ihre Präsenz in der Region in anderen Bereichen wie dem Handelsgeschäft und der Vermögensverwaltung bei. So wolle sie in der Vermögensverwaltung weiterhin Mitarbeitende einstellen. Ein UBS-Sprecher wollte den Bericht gegenüber Bloomberg nicht kommentieren. In Schwellenländern wie Indien und Südafrika habe die Bank ihre Aktivitäten im Investmentbanking bereits zurückgefahren, so Bloomberg.

Die UBS-Aktie gewinnt am Freitag an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 15,98 Franken.

Zürich (awp)