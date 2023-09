UBS-Aktie höher: Sergio Ermotti will neue Mega-Bank offenbar bis mindestens 2026 leiten

Das sagte der UBS -Konzernchef laut Reuters am Donnerstag vor dem Economic Club of New York.

Er wolle so lange an der Konzernspitze bleiben, um die ehemalige Rivalin Credit Suisse zu integrieren. "Ich muss den Job zu Ende bringen", zitiert die Nachrichtenagentur Ermotti.

"Mein Ziel ist es, die Arbeit zu Ende zu bringen, und das bedeutet natürlich, dass ich bis Ende 2026 bleibe", wird der UBS-Chef weiter zitiert. Er könne nicht schon drei Monate nach seinem Amtsantritt darüber nachdenken, wohin er gehen werde.

Im März war der ehemalige UBS-CEO nach der arrangierten Übernahme der strauchelnden CS durch die UBS überraschend an die Konzernspitze zurückgeholt worden.

Bei seinem Auftritt verwies Ermotti dem Bericht zufolge auf die USA und Asien als künftige Wachstumsbereiche. Gleichzeitig warnte Ermotti davor, dass die Anleger zu viel Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung haben könnten, bei der die US-Wirtschaft eine grössere Rezession vermeidet. Trotz der geopolitischen Spannungen mit China ist Asien dem UBS-Chef zufolge der richtige Ort für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre.

Die UBS-Aktie steigt am Freitag an der SIX zeitweise um 0,81 Prozent auf 23,65 Franken. Die Kursgewinne hat sie aber teilweise auch der Citigroup zu verdanken, die sie mit einem neuen Kursziel von 30 Franken in den Club der "Ü30" gehoben hat. Zum Vergleich: Die Aktien sind am Donnerstag bei 23,46 Franken aus dem Handel gegangen.

hr/ra

Zürich/New York (awp)