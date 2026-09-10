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WE.UBS 10.09.2026 09:51:04

UBS-Aktie höher: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird wohl geschlossen

UBS-Aktie höher: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird wohl geschlossen

Die Grossbank UBS schliesst gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ihre Fonds-Vertriebsgesellschaft im chinesischen Shenzheng.

Die 2022 gestartete Gesellschaft richtete sich über die Digitalplattform WE.UBS an wohlhabende chinesische Investoren.

Die UBS bestätigte am Donnerstag gegenüber Reuters die Schliessung des Geschäfts noch im laufenden Monat. Die Digitalplattform WE.UBS soll laut dem Agenturbericht nun umbenannt und in die chinesische Wertpapiereinheit der Grossbank integriert werden. Die weiteren Vermögensverwaltungsplattformen der UBS in China würden unverändert weiterbetrieben.

Die Einheit habe seit ihrem Start im Oktober 2022 Mühe gehabt, in dem hart umkämpften chinesischen Fondsmarkt genügend Investoren anzuziehen, schreibt Reuters unter Berufung auf mehrere informierte Personen. Daneben habe sie aber auch mit dem Wettbewerb innerhalb der Grossbank zu kämpfen gehabt.

Laut Reuters ist der grösste Player im lokalen Markt für Fondsprodukte in China die mit dem E-Commerce-Riesen Alibaba verbundene Finanztechnologie-Firma Ant. Die hohe Konkurrenz in dem Markt mit rund 400 Rivalen mache auch die Kundenakquisition sehr teuer. Die Plattform WE.UBS habe es seit der Gründung nie in die Liste der 100 grössten Fondsplattformen geschafft.

Die UBS-Aktie steigt an der SIX zwischenzeitlich um 0,38 Prozent auf 44,62 Franken.

tp/ra

Zürich/Shenzhen (awp)

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Bildquelle: Keystone
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