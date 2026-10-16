|Wegzug aus der Schweiz
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16.10.2026 08:15:41
UBS-Aktie: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Die UBS weckt angesichts des Streits um die verschärften Kapitalvorschriften offenbar Begehrlichkeiten im Ausland.
Die frühere britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves habe die Möglichkeit eines solchen Schritts mit UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher erörtert, berichtet das Blatt am Freitag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Das jüngste Treffen habe Anfang 2026 stattgefunden.
Die Gespräche zeigen, wie ausländische Regierungen versucht haben, die grösste Schweizer Bank für sich zu gewinnen, folgert das Finanzblatt. Die Gespräche zwischen Reeves und Kelleher verdeutlichten zudem, wie sehr sich Labour seit der Regierungsübernahme 2024 um internationale Unternehmen bemüht habe.
Bei einem Umzug wäre die UBS laut FT das viertgrösste Unternehmen im Börsenindex FTSE 100. Die Bank sei in Grossbritannien bereits stark vertreten und beschäftige dort rund 8000 Mitarbeitende in den Bereichen Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Asset Management.
Die UBS und Reeves lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Das britische Schatzamt reagierte nicht auf eine Anfrage.
ra/to
Zürich (awp)
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