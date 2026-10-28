UBS-Aktie: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein

Zudem befindet sich die Grossbank in den letzten Zügen, die Integration der Credit Suisse abzuschliessen, und kann auf den letzten Metern sogar mehr Kosteneinsparungen bis Ende Jahr ins Aussicht stellen.

Die UBS erzielte in den Monaten Juli bis September 2026 einen Gewinn von 2,69 Milliarden US-Dollar und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Vor Steuern waren es 3,59 Milliarden (+27%). Um Restrukturierungskosten bereinigt blieb ein Vorsteuergewinn von 4,08 Milliarden (+14%).

Die Erträge der Bank stiegen derweil um 5 Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9,65 Milliarden um knapp 2 Prozent abnahm. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit bei 72,3 Prozent, auf bereinigter Basis lag die Kennzahl mit 68,7 Prozent sogar unter 70 Prozent.

Hohe Nettoneugelder im Kerngeschäft

In ihrem Kerngeschäft - in der globalen Vermögensverwaltung - konnte die UBS weitere Kundengelder anziehen. Der Nettoneugeldzufluss belief sich in dem Bereich auf 55,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verwaltete die UBS über alle Bereiche der Gruppe hinweg allerdings kaum mehr Vermögen: Diese lagen Ende September bei 7328 Milliarden nach 7326 Milliarden Ende Juni. So war es etwa im Asset Management netto zu Abflüssen in der Höhe von 5,1 Milliarden gekommen.

Ende Jahr endet nun der wesentliche Teil der Integration der Credit Suisse: "Derzeit setzen wir die letzten Schritte der Integration um", so die UBS. Bisher seien brutto 13,2 Milliarden Dollar Kosteneinsparungen erzielt worden im Vergleich zu 2022. Dabei tritt die UBS bei der laufenden Restrukturierung aufs Gaspedal: Neu geht die Bank davon aus, insgesamt bis Ende Jahr 13,7 Milliarden zu erzielen statt der zuvor in Aussicht gestellten rund 13,5 Milliarden.

Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS derweil betont zurückhaltend: "Angesichts erhöhter makroökonomischer Volatilität, anhaltender geopolitischer Spannungen und politischer Unsicherheit im Zusammenhang mit richtungsweisenden Wahlen wie jenen in den USA bleibt die Anlegerstimmung zu Beginn des vierten Quartals verhalten", heisst es. Für das Schlussquartal erwarte die Bank die häufig zu beobachtende saisonale Abschwächung der Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorquartal.

UBS auf Kurs für Abschluss der CS-Integration bis Ende Jahr

Die Grossbank UBS sieht sich auf gutem Weg, die Integration der Credit Suisse plangemäss abzuschliessen. Bei den Kosteneinsparungen dürfte sie die bisherigen Zielsetzungen gar übertreffen.

Die UBS setze derzeit "die letzten Schritte der Integration um", schreibt die Grossbank in der Mitteilung vom Mittwoch zum Quartalsabschluss. So seien per Ende September 2026 fast alle IT-Anwendungen der Credit Suisse, die ausser Betrieb genommen werden sollen, auch nicht mehr genutzt worden. Rund 90 Prozent seien bereits vollständig ausser Betrieb.

Personalbestand rückläufig

Der Personalbestand ist entsprechend weiter rückläufig: Mittlerweile zählt die UBS noch 97'593 Vollzeitstellen, nachdem sie bereits im Vorquartal mit 99'085 Personen unter die Marke von 100'000 Vollzeitbeschäftigten gesunken war. Einschliesslich externer Personen beschäftigte die Grossbank Ende September 109'990 Personen (Vorquartal 112,388).

Alles in allem sieht sich die Bank damit auf Kurs bezüglich ihrer Finanzziele. So erwarte sie, per Jahresende das Ziel einer Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von rund 15 Prozent zu übertreffen. Das angestrebte Aufwand-Ertrags-Verhältnis von "weniger als 70 Prozent" werde die Bank erreichen und potenziell weiter verbessern.

UBS will Aktienrückkaufprogramm bis Anfang 2027 abschliessen

Die UBS will ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar bis Anfang des kommenden Jahres abschliessen. Im dritten Quartal hat sie Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar zurückgekauft.

Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm werde bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung über die Jahresergebnisse 2026 abgeschlossen, schreibt die UBS in ihrer Berichterstattung zu den Drittquartalsergebnissen: Die Zahlenvorlage ist für den 3. Februar 2027 angekündigt. Neben den Aktienrückkäufen habe die UBS im Berichtsquartal auch weitere Rückstellungen für eine Dividendenerhöhung im "mittleren Zehnprozentbereich" vorgenommen.

Der Betrag und das Tempo der Aktienrückkäufe hingen allerdings von den kurzfristigen Finanzergebnissen und dem Finanzausblick ab, schreibt die UBS. Weitere Faktoren seien die Aufrechterhaltung einer harten Kernkapitalquote von rund 14 Prozent sowie Klarheit im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Eigenmittelunterlegung für die UBS.

Zu den kommenden Ausschüttungen sollen die Aktionäre dann ebenfalls bei der Bekanntgabe des Jahresergebnisses 2027 Informationen erhalten: Dann werde die UBS ihre Ambitionen im Hinblick auf Kapitalerträge und -rückführungen für 2027 vorlegen.

ys/uh

Zürich (awp)